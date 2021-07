Mémoire retrouvée, Janine Reiss (1e partie) : Une archive de 2002 (R)

Premier volet de l’entretien que Gaëlle le Gallic avait consacré à la pianiste, claveciniste, et chef de chant Janine Reiss. Elle évoque ses débuts de musicienne, sa formation de pianiste, et ce qui l’a amené à accompagner les plus grandes voix du XXe siècle...

Janine Reiss en 2007, © Radio France / Christophe Abramowitz