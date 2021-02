Mémoire retrouvée, Ivry Gitlis : Une archive de 2004 (3ème partie)

« Quand j'ai acheté mon violon, ça n’a pas été le coup de foudre…J’ai mis un an et demi pour être subjugué, le subjuguer, et que notre mariage devienne indélébile. Cela fera 40 ans que j’ai ce violon. Il y a entre nous presque une complicité, nous nous connaissons bien et on se raconte des histoires … »