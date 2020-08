Mémoire Retrouvée Irène Joachim : une archive de 1994

« Le soir de la première représentation de Pelléas et Mélisande, quand Mélisande fut rouée de coups, flanquée par terre par Golaud qui essayait de se venger, et qu’Arkel dit « Si j'étais Dieu, j'aurais pitié du cœur des hommes... », on chialait tous, que ce soit sur le plateau ou dans la salle… »