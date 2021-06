Mémoire retrouvée, Elisabeth Chojnacka : Une archive de 2003 (2ème partie)

Dans la 2ème partie de cet entretien, la grande claveciniste Elisabeth Chojnacka se racontait à Anne Montaron en évoquant les compositeurs du XXe siècle dont elle a fait rayonner les œuvres avec son instrument : Maurice Ohana, Iannis Xenakis, György Ligeti...

J’aime cette énergie qui se dégage du rythme, et jouer les rythmes au clavecin est un vrai plaisir, le clavecin c’est un instrument du rythme...

Actualité

, © Luis Xertu

Elisabeth gets her way, un portrait dansé de la claveciniste Elisabeth Chojnacka, par le chorégraphe et danseur Jan Martens en création mondiale le 12 juillet 2021 au Théâtre Bellevue d’Amsterdam.

Programmation musicale

György Ligeti

Hungarian Rock

Elisabeth Chojnacka, clavecin

ConlonNancarrow

Studies for player piano n°2 B

Elisabeth Chojnacka, clavecin

Maurice Ohana

Carillons pour les heures du jour et de la nuit

Elisabeth Chojnacka, clavecin

Maurice Ohana

So Tango

Elisabeth Chojnacka, clavecin

Manuel de Falla

Concerto pour clavecin et cinq instruments : III lento –Tempo giusto – Molto energico

Elisabeth Chojnacka, clavecin

Ensemble Erwartung

György Ligeti

Passacagliaungherese

Elisabeth Chojnacka, clavecin

Iannis Xenakis

Komboi

Elisabeth Chojnacka, clavecin

Sylvio Gualda, percussions

Iannis Xenakis

Khoai

Elisabeth Chojnacka, clavecin

Luc Ferrari

Conversation intime

Elisabeth Chojnacka, clavecin

Sylvio Gualda, percussions

Astor Piazzolla

Buenos Aires hora cero

Gidon Kremer, violon

Elisabeth Chojnacka, clavecin

Per Arne Glorvigen, bandonéon

Vadim Sakharov, piano

Alois Posch, contrebasse