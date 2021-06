Mémoire retrouvée, Elisabeth Chojnacka : Une archive de 2003 (1ère partie)

Premier volet de l'entretien que la claveciniste Elisabeth Chojnacka avait accordé à Anne Montaron. La musicienne nous parle de son instrument, de sa passion de la découverte, et de son parcours riche de 40 années au service de la création musicale contemporaine.

Je suis esclave de cet instrument mais je l’aime ...

Elisabeth gets her way, un portrait dansé de la claveciniste Elisabeth Chojnacka, par le chorégraphe et danseur Jan Martens en création mondiale le 12 juillet 2021 au Théâtre Bellevue d’Amsterdam.

Programmation musicale

Frédéric Chopin

Nocturne n°6 opus 15 n°3

Claudio Arrau, piano

Anonyme

Upon La Mi Ré

Elisabeth Chojnacka, clavecin

Maurice Ohana

Miroir de Célestine : V .N Gango

Elisabeth Chojnacka, clavecin

Béatrice Daudin, percussions

Franco Donatoni

Portrait

Elisabeth Chojnacka, clavecin

Orchestre Philharmonique de Radio France, dir. Arturo Tamayo

Francis Poulenc

Concert Champêtre en ré majeur : Andante

Wanda Landowska, piano

Orchestre Philharmonique Symphonique de New York, dir. Leopold Stokowski

Padre Soler

Fandango (Extrait)

Elisabeth Chojnacka, clavecin

Giovanni Picchi

Ballo Alla Polacca

Elisabeth Chojnacka, clavecin

Jean de Macque

Prima stravaganza

Elisabeth Chojnacka, clavecin

György Ligeti

Continuum

Elisabeth Chojnacka, clavecin

György Ligeti

Hungarian Rock

Elisabeth Chojnacka, clavecin