"Mémoire retrouvée", Claude Luter ; prod. Franck Médioni (2004) (2/2)

Deux archives aujourd'hui ! Deuxième épisode de la "Mémoire retrouvée" du clarinettiste et saxophoniste Claude Luter (1923-2006) par Franck Médioni en 2004... puis le même Claude Luter 48 ans avant, en 1956, dans "la parole est à la nuit" au micro d'un très drôle Luc Bérimont.

Bienvenue dans les Trésors de France Musique ! Nous écoutons aujourd’hui la deuxième partie de la "Mémoire retrouvée" consacrée par Franck Médioni au saxophoniste et clarinettiste Claude Luter. A "80 ans et demi", comme il le dit lui-même, Claude Luter revient sur son histoire mais aussi celle de Sidney Bechet, et de la rivalité entre les différents clubs et ensembles de jazz parisiens pendant les années 40 et 50.

Boris Vian écrira de Claude Luter :

“Le plus connu en Europe des rénovateurs du style Nouvelle Orléans. C’est lui qui le premier lança une cave, les Lorientais. Il faut dire, pour être sincère et objectif, que les filles y venaient tout autant pour Claude et ses amis que pour la musique et la danse.”

Je vous propose de refaire un bon dans le temps pour écouter de la radio d’il y a 65 ans, toujours avec Claude Luter, mais un Claude Luter tout jeune de 33 ans, interrogé en 1956 par un très taquin et très drôle Luc Bérimont dans “La parole est à la nuit”.