« Mémoire Retrouvée », Claude Bolling: Une archive de 2004 (3ème partie)

Dernier volet de la "Mémoire retrouvée" du pianiste et compositeur Claude Bolling, invité de Franck Médioni sur l’antenne de France Musique en 2004. Le musicien nous raconte aujourd’hui sa découverte du ragtime, et sa rencontre musicale avec le violoniste Stéphane Grappelli...

"J’admirais Stéphane Grappelli avant même de faire de la musique, et je ne l’aurais jamais imaginé au sein d’un big band de jazz ..."

Programmation musicale

Claude Bolling

SFP Boogie

Claude Bolling, piano

Claude Bolling

Modernistic Rag

Claude Bolling, piano

Django Reinhardt

Minor Swing

Stéphane Grappelli, violon

Claude Bolling Big Band

Claude Bolling, direction et piano

Duke Ellington /Claude Bolling

Black Brown and Beige : The blues

Guylenn, chant

Claude Bolling Big Band

Claude Bolling, direction et piano

Claude Bolling

Paris bouquet

Marc Thomas, chant

Maud, chant

Claude Bolling Big Band

Claude Bolling, direction et piano

Claude Bolling

Feed the cats

Claude Bolling Big Band

Claude Bolling, direction et piano

Claude Bolling

Bowling Green

Claude Tissendier, clarinette

André Villéger, clarinette

Fernand Verstraete, trompette

Claude Bolling Big Band

Claude Bolling, direction et piano

Complément de programme

Claude BollingMoon glow

Claude Bolling Big Band

Stéphane Grappelli, violon

Claude Bolling, piano et direction