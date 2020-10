Mémoire retrouvée, Christiane Eda-Pierre : Une archive de 1995 (1ère partie)

Au micro de Gaëlle Le Gallic, Christiane Eda-Pierre racontait ses premiers contacts avec le chant, la période douloureuse de son arrivée à Paris après avoir quitté Fort de France, et les débuts de sa carrière….

« Je suis douce et violente à la fois…c’est la vie artistique et parisienne qui a forgé mon caractère.

J’ai fait ma carrière sans l’aide de qui que ce soit, je la dois uniquement au talent que Dieu m’a donné, à mon travail avec mes professeurs et c’est tout ! Je ne dois rien à personne, c’est une grande force. Je préférais perdre quelque chose que de tout faire pour le gagner…Je me suis toujours considérée comme un artisan du chant, je fais les choses avec goût et bonheur mais sans penser à la gloire »

Programmation musicale

François-Adrien Boieldieu

Le Calife de Bagdad : Depuis le jour où son courage (extrait)

Christiane Eda-Pierre, soprano

Orchestre Lyrique de l’ORTF, dir. Maurice Grosjean

W.A Mozart

L’Enlèvement au Sérail : Ouverture

Royal Philharmonic Orchestra de Londres, dir. Colin Davis

Benjamin Britten

Phaedra op 93 (extrait)

Christiane Eda-Pierre, soprano

Ensemble Instrumental Jean Walter Audoli, dir. Jean Walter Audoli

Henri Duparc

Chanson Triste

Christiane Eda-Pierre, soprano

Marie-Lucie Lucas, piano

Paris, église Saint Séverin 1983

W.A Mozart

L'Enlèvement au Sérail K 384 : Achichliebtewarsoglücklich (Acte I)

Christiane Eda-Pierre, soprano

Academy of Saint-Martin-In-The-Fields, dir. Colin Davis

Georges Bizet

Les Pêcheurs de perles : Prélude

Orchestre du Capitole de Toulouse, dir. Michel Plasson

Hector Berlioz

Beatrice et Bénédict : Vous soupirez Madame / Nuit paisible (Acte I)

Christiane Eda-Pierre, soprano

Helen Watts, mezzo-soprano

Orchestre Symphonique de Londres, dir. Colin Davis

L.V Beethoven

Symphonie n°9 op 125 (extrait)

Cleveland Orchestra, dir. Christoph von Dohnányi

Gaetano Donizetti

Lucia di Lammermoor (extrait)

Orchestre du Mai Musical Florentin, dir. Tullio Serafin