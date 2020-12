« Mémoire retrouvée » avec Jean-Michel Boris : Une archive de 1998 (2ème partie)

« Les dieux et les demi-dieux habitaient cet Olympe, y grimper me semblait devoir être mon dû, un échelon, puis deux, et puis malgré la crainte et l’angoisse et la peur, succès inattendu. Me voilà, lumineux au sommet de l’enceinte : Boulevard des Capucines ; Ah tonnerre de dieu ! Et Jean-Michel Boris dans les couloirs qui suinte de sueur d’avoir misé sur moi. Et puis les gens qui entrent, et puis qui sortent, heureux. Et puis voilà, cher Jean-Michel, d’Alger à Paris, notre petite et grande histoire. »