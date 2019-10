Mémoire retrouvée, Anna Moffo : Une archive de 1996 (1ère partie)

« Chanter au Met, c’était chanter chez moi, tout le monde est venu, la famille, les amis, c’était le plus gros défi que je ne n’ai jamais relevé. J’avais un tel trac, qu’à la fin du 1er acte, je me suis effondrée, je n’arrivais même pas à changer de costume, j’ai versé des seaux de larmes … je me souviens de chaque seconde de ces débuts.»Anna Moffo