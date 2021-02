« Mémoire retrouvée », André Hodeir : Une archive de 1998 (1ère partie)

Dans ce premier volet, le compositeur, musicien de jazz et écrivain André Hodeir racontait à Anne Montaron les débuts de son parcours musical : De la classe d’analyse d’Olivier Messiaen à la création du "Jazz groupe de Paris", et la composition de ses premières œuvres…

La nuit je jouais au « Bœuf sur le toit », et le jour j’étudiais rue de Madrid où je suivais la classe d’analyse d’olivier Messiaen…



Actualité

Le 6 mars 2021, à écouter dans le Jazz-Club d'Yvan Amar, un concert sans public en direct du Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris dans le cadre des concerts Jazz sur le vif de Arnaud Merlin.

L’ONJ s’associe au contrebassiste et chef d’orchestre Patrice Caratini, qui fut un proche du compositeur, pour lui rendre hommage en reprenant son chef-d’oeuvre de 1966 Anna Livia Plurabelle, écrit sur le texte éponyme de James Joyce, pour la première fois dans sa version originale francoanglaise.

Programmation musicale

André Hodeir

Jazz et jazz

Martial solal, piano

Richie Frost, batterie

Roger Guérin, trompette

Emmanuel Soudieux, basse

André Hodeir

Transplantation I

Martial Solal et son orchestre

André Hodeir

Paradoxe I

Le Jazz Groupe de Paris

André Hodeir

Paradoxe II

Le Jazz Groupe de Paris



Duke Jordan/ André Hodeir

Jordu

Le Jazz Groupe de Paris

André Hodeir

D or no

Martial Solal et son orchestre

André Hodeir

Oblique

Kenny Clark Sextet

André Hodeir

Anna Livia Plurabelle

Valérie Philippin, soprano

Elisabeth Lagneau, contralto

Ensemble Sillages dirigé par Patrice Caratini

André Hodeir

Jazz Cantata (I à IV)

Christiane legrand, soprano

Le Jazz Groupe de Paris, dir. André Hodeir