Maurice Fleuret : Musique et société, Comment l'entendez-vous ? : Une archive de 1982 (2ème partie)

Deuxième volet de l'entretien que Claude Maupomé avait enregistré avec le compositeur, journaliste et directeur de la musique et de la danse (1981-1986) Maurice Fleuret. Il nous parle du rôle essentiel de la musique dans la société, qu'il voit comme un facteur d'équilibre individuel et collectif ...

Portrait de Maurice Fleuret, © Getty / Michel Baret