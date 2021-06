Maurice Fleuret : Musique et société, Comment l'entendez-vous ? : Une archive de 1982 (1ère partie)

Compositeur, journaliste et directeur de la musique et de la danse au ministère de la Culture de 1981 à 1986, Maurice Fleuret fût l’un des initiateurs de la Fête de la musique. Il confiait à Claude Maupomé sa vision de la musique et de la société…

Affiches des 4 premières éditions de la Fête de la musique , © @ Ministère de la culture