Marielle Nordmann en solo, duo et trio : Des archives de 1971 et 1977

La harpiste Marielle Nordmann interprète des oeuvres de Bescetti, Thomas et Pierné, puis en trio avec Patrice et Renaud Fontanarosa le Trio pour harpe, violon et violoncelle de jacques Ibert. Et en duo avec son amie et professeure Lily Laskine, des oeuvres de Petrini, Weber et d'Alvimare...

La harpiste française Marielle Nordmann répétant dans le verger Urbain V à Avignon, France, en juillet 1967. , © Getty / KEYSTONE-FRANCE/Gamma-Rapho