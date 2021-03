Mady Mesplé, soprano et Janine Reiss, piano en récital : Une archive de 1972

Invitées de l’émission de François Serrette « Les jeunes Français sont musiciens », Mady Mesplé et Janine Reiss répondaient aux questions du public du studio 104 et offraient aux auditeurs un récital de lieder et de mélodies : Franz Schubert, Francis Poulenc, Reynaldo Hahn, et Manuel Rosenthal ...

Mady Mesplé sur scène en 1983, © Getty / Bertrand Laforet/Gamma-Rapho