Madame Barbara et monsieur Trenet : Une archive de 1992 (R)

Deux premiers opus d'une série de cinq émissions intitulée « Madame Barbara et monsieur Trenet », où Dominique Jameux décryptait les textes poétiques du « fou chantant » en miroir avec ceux de « la longue dame brune ».

"Emissions « mariage » de Charles Trenet et de Barbara par des textes qui semblent contredire dès l’abord les répartitions convenues des rôles entre l’optimiste fou chantant et la pessimiste dame brune.

A l’optimiste qui se pendait dans "Je Chante" , aura succédé la pessimiste qui éclate de joie dans "Le mal de vivre".

La vie est formidable, même si on ne sait pas très bien qui en tire les ficelles, et qui est le metteur en scène talentueux de cette étrange comédie. Parler de deux magiciens des variétés sur France Musique n’a de sens que si l’on bouleverse quelques idées reçues, et si, l’irresponsabilité du non spécialiste que je suis me permet d’en apprendre davantage sur deux figures si reconnues. Seule convention acceptée au départ, celle qui joint l’admiration que l’on éprouve devant de purs chefs-d’œuvre, et l’intérêt que l’on peut éprouver aussi envers une voix, un grain de voix, qui touchent au cœur…."

Dominique Jameux

Rediffusion de l'émission du 19 février 2021

