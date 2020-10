Luis Mariano dans "Cancan", "Le Chanteur de Mexico" et "Chevalier du ciel" : Archives de 1955 et 1995

L'homme de radio et dramaturge Claude Dufresne consacrait son émission "Rue de l'opérette" à Luis Mariano en 1995 et nous offrait de larges extraits des opérettes "Le chanteur de Mexico" et "Chevalier du ciel". En prologue, Luis Mariano chante "C'est magnifique" au cinéma Le Marignan en 1955 ...

Luis Mariano en 1955 , © Getty / Keystone-France/Gamma-Keystone