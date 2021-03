Louis Dandrel : le son, comment l'entendez-vous ? : Une archive de 1983 (1ère partie)

Homme de radio, journaliste, compositeur, designer sonore, Louis Dandrel avait la passion du son, comme il le confiait à Claude Maupomé dans le premier volet de cet entretien. Au programme, du hip-hop, Robert Schumann, Vladimir Vyssotski, Anton Webern, Franz Liszt et Marlène Dietrich.

Le son, je ne cesse pas de l’entendre. Le son raconte beaucoup de choses, ça raconte toute l’histoire du monde, et celle de chacun d’entre nous. C’est tout un aspect de l’histoire de l’humanité ...

Programmation musicale

Robert Ashley

Perfectlives (Extrait)

E. Fletcher M. Glover J.Chase S. Robinson

The Message

Grandmaster flash and the Furious Five

Robert Schumann

Kreisleriana opus 16 : Ausserstbewegt

Alfred Brendel, piano

Vladimir Vyssotski

Le chanteur devant le micro

Anton Webern

5 pièces pour orchestre opus 10

Orchestre symphonique de Londres, dir. Pierre Boulez

Franz Liszt

Prélude et fugue B.A.C.H

Louis Robillard, orgue

(Orgue du Grossmünster de Zürich)

Moondog

Lament I Bird’slamnt’

J. Young J. Burke H. Spina

Fräulein Annie WohntSchon Lange Nicht Hier

Marlène Dietrich, chant