« Mémoire Retrouvée », Irène Aïtoff (1ère partie)

Dans la première partie de cet entretien avec Antoine Livio, la pianiste et chef de chant Irène Aïtoff nous raconte les moments les plus marquants de sa carrière. Elle se souvient de ses débuts au piano à l’âge de 3 ans, de sa rencontre avec Alfred Cortot et avec la chanteuse Yvette Guilbert

Irène Aïtoff , © Medicitv