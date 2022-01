"Les jeunes français sont musiciens" : Frédéric Lodéon et Daria Hovora en 1975

Bonne humeur et jeunesse dans cette émission de 1975, autour de la musique de Chopin, Beethoven, Chostakovitch et Fauré jouée en direct par le violoncelliste Frédéric Lodéon et la pianiste Daria Hovora.

Bienvenue dans les Trésors de France Musique ! En 1975, le violoncelliste Frédéric Lodéon avait 23 ans lorsqu’il a été invité avec la pianiste Daria Hovora à l’émission “Les Jeunes Français sont musiciens” produite par François Serrette.

“Jeunes français” certes, mais à la carrière déjà bien lancée : les deux musiciens avaient enregistré deux sonates de Strauss et Prokofiev pour le label Erato l’année précédente, et n’en étaient pas à leur première radio. En 1975, nous étions 15 ans avant l’émission de Frédéric Lodéon sur France 3 Musique Maestro et 17 ans avant son premier Carrefour de Lodéon sur France Inter.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Nous sommes le 28 février 1975, le principe de l’émission est simple et plutôt sympathique : les deux invités jouent, répondent aux questions de François Serrette et du public, et de belles et passionnantes discussions s’ensuivent. Bonne écoute !