"Les jeunes français sont musiciens", avec Pierre Barbizet : une archive de 1971

" Mozart était un grand pianiste, il faut le penser comme du grand piano..." Pierre Barbizet

Dans les années 70, l’émission « Les Jeunes français sont musiciens » sillonnait la France et s’invitait chaque semaine dans des conservatoires à la rencontre de jeunes musiciens et de professeurs chevronnés. Une sorte de master class très accessible dans une ambiance souriante et décontractée. En décembre 1971, une fois n’est pas coutume, c’est à Paris, au studio 104 de la maison de la radio, que l’émission fut enregistrée. Le maître de musique invité était le pianiste Pierre Barbizet.

Programmation musicale

W.A Mozart

Sonate en fa majeur K. 332

Pierre Barbizet, piano

W.A Mozart

Sonate en ut majeur K. 545

Claude Debussy

Préludes, Livre II (n°8): Ondine

Pierre Barbizet, piano