Les écrits de Richard Strauss, une archive de 1960 (2ème partie)

2ème volet de l'émission de Micheline Banzet composée à partir des écrits et de la correspondance de Richard Strauss. Le comédien Claude Dasset, qui tient le rôle du narrateur et du compositeur, nous fait partager les réflexions de Richard Strauss sur l'inspiration créatrice

« Qu’est-ce l’âme ?, où réside le siège de l’imagination ?, celle-ci est-elle une sorte de raison supérieure ou la fleur la plus belle de l’âme humaine ? L’imagination a –t-elle son centre dans le cerveau et se trouve-t-elle comme fertilisée par le sang ? ...

...Si j’en crois mes propres expériences, une activité particulièrement marquante de l’imagination artistique se manifeste lors de fortes excitations, de colères, nullement en ce qui me concerne à la suite d’impressions sensuelles, de sentiments provoqués par de grandes beauté naturelles, d’émotions majestueuses dues à la contemplation d’un paysage poétique…je serai porté à croire que des éléments chimiques existent dans le sang humain, lesquels en baignant certains nerfs, ou en les mettant en communication avec certaines parties du cerveau, provoquent cet accroissement de l’activité psychique dont résultent les plus éminents chefs d’œuvres de l’art, la création de la mélodie en constitue les plus hauts sommets .»

Rediffusion de l'émission du 10 Septembre 2019

