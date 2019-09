Les écrits de Richard Strauss, une archive de 1960 (2ème partie)

« Qu’est-ce l’âme ?, où réside le siège de l’imagination ?, celle-ci est-elle une sorte de raison supérieure ou la fleur la plus belle de l’âme humaine ? L’imagination a –t-elle son centre dans le cerveau et se trouve-t-elle comme fertilisée par le sang ? ...

...Si j’en crois mes propres expériences, une activité particulièrement marquante de l’imagination artistique se manifeste lors de fortes excitations, de colères, nullement en ce qui me concerne à la suite d’impressions sensuelles, de sentiments provoqués par de grandes beauté naturelles, d’émotions majestueuses dues à la contemplation d’un paysage poétique…je serai porté à croire que des éléments chimiques existent dans le sang humain, lesquels en baignant certains nerfs, ou en les mettant en communication avec certaines parties du cerveau, provoquent cet accroissement de l’activité psychique dont résultent les plus éminents chefs d’œuvres de l’art, la création de la mélodie en constitue les plus hauts sommets .»Richard Strauss

Programmation musicale

Richard Strauss

Salomé : Ah du wolltestmichdeinenMundnichtkussenlassen

Christel Goltz, soprano

Orchestre de la Philharmonie du Wurtemberg, dir. Ferdinand Leitner

Richard Strauss

La Femme sans ombre (extrait)

Chœur et orchestre de la Staatskapelle de Dresde, Karl Böhm

Richard Strauss

Ariane à Naxos (extrait)

Philharmonia Orchestra, dir. Herbert von Karajan

Claudio Monteverdi

Madrigaux Livre VII : Io son pur vezzosettapastorella

Elisabeth Schwarzkopf, soprano

Irmgard Seefried, soprano

Gerald Moore, piano

Georg Friedrich Haendel

Jules César en Egypte : HeilundsicherkammeinNachen

Lisa Della Casa, soprano

Orchestre philharmonique de Vienne, dir. Heinrich Hollreiser

Joseph Haydn

Scena di Berenice

Jennifer Vyvyan, soprano

Orchestre Haydn, dir. Harry Newstone

Richard Strauss

Vier Letzte Lieder : September

Elisabeth Schwarzkopf, soprano

Philharmonia Orchestra London, dir. Otto Ackermann

Richard Strauss

Symphonie Domestique op.53 : Finale (Extrait)

Staatskapelle de Dresde, dir. Franz Konwitschny