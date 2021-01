Les écrits de Richard Strauss, une archive de 1960 (1ère partie)

«… J’ai toujours été un mauvais élève, parce que je détestais m’exercer, par contre j’ai beaucoup déchiffré afin de posséder un répertoire aussi étendu que possible. Mais je n’ai jamais réussi à surmonter toutes les difficultés techniques, spécialement celles de la main gauche. Lorsque Bülow me demanda de jouer en soliste sous sa direction le Concerto en ut mineur de Mozart, je dus m’escrimer pendant six mois sur cette œuvre relativement facile, mais difficultueuse pour moi et ma main gauche, uniquement à cause des gammes, et, malgré ma bonne volonté, je ne réussis pas à la dominer complètement… »