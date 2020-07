Les Ecrits de François Mauriac sur Mozart : Une archive de 1998

L’enfant Mozart est entré dans ma chambre de malade en étouffant ses pas, en retenant son souffle, il se tenait à mon chevet, je l’écoutais chanter et rire, il riait mais à travers ses larmes, ou plutôt il pleurait à travers son rire .../... Vivre, pour presque tous, c’est s’éloigner de ce paradis dont Mozart rassemble les voix, les rires, les chansons, en une musique déchirante et qui nous donne parfois un plaisir parfois si terrible, qu’il faut beaucoup de force et de courage pour l’écouter sans larmes...François Mauriac