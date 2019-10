Les Ecrits de François Mauriac sur Mozart : Une archive de 1998

L’enfant Mozart est entré dans ma chambre de malade en étouffant ses pas, en retenant son souffle, il se tenait à mon chevet, je l’écoutais chanter et rire, il riait mais à travers ses larmes, ou plutôt il pleurait à travers son rire .../... Vivre, pour presque tous, c’est s’éloigner de ce paradis dont Mozart rassemble les voix, les rires, les chansons, en une musique déchirante et qui nous donne parfois un plaisir parfois si terrible, qu’il faut beaucoup de force et de courage pour l’écouter sans larmes...François Mauriac

(François Mauriac, Mozart et autres écrits sur la musique, préface de François Solesmes / Encre Marine, 1996)

François Mauriac dans une archive INA de 1954

À ÉCOUTER François Mauriac évoque Mozart dans l'émission " Rendez-vous à cinq heures" (Archive INA 1954)

Programmation musicale

W.A Mozart

Concerto n°18 en Si bémol Maj K 456 (extrait)

Murray Perahia, piano et direction

Orchestre de chambre Anglais

CBS M13K 42055

W.A Mozart

Concerto n°20 en ré min K 466 (extrait)

Bruno Walter, piano et direction

Orchestre philharmonique de Vienne

EMI 7639132

W.A Mozart

Concerto en La Maj K 622 (extrait)

Eric Hoeprich, clarinette

Orchestre Du XVIIIème siècle, dir. Frans Brüggen

Philips 420242-2

W.A Mozart

Don Giovanni K 527 (extrait)

Philharmonia Orchestra, dir. Carlo Maria Giulini,

EMI CDS 7472608

W.A Mozart

Divertimento en Si bémol Maj K 137 (extrait)

Academy of Saint Martin in The Fields, dir. Neville Marriner

Decca 417460

W.A Mozart

Sérénade n° 11 en Mi Bémol Maj K 375 (extrait)

Ensemble Holliger

Philips 420183-2

W.A Mozart

Concerto n°27 en si Bémol Maj K 595 (extrait)

Geza Anda, piano et direction

Camerata Academica de Salzbourg

DGG 429011-2



En savoir plus

Avec la collaboration d'Annelise Signoret, documentaliste à Radio France

L’enchantement de Mozart : conférence de François Mauriac faite le 19 novembre 1936.

Document à disposition sur le site mauriac-en-ligne de l’université de Bordeaux-Montaigne.

La Harpe de David : une tribune de François Mauriac publiée dans Le Temps, le 28 août 1934.

"Heureux l’homme qui saura dérober à Mozart son secret.", conclusion de la chronique de François Mauriac sur Don Giovanni dirigé par Bruno Walter, à lire dans Le Figaro du 31 août 1934.

Hommage à la radio et à sa programmation musicale : "Le règne de la T.S.F. commence la nuit… Je suis à Malagar, et j’entends respirer ce musicien à Stuttgart, je l’entends froisser une page de la partition… et tout à coup, pour moi seul, un Trio de Mozart, un Quatuor de Beethoven s’épanouit au cœur de la nuit…" dans cette chronique de François Mauriac parue dans Gringoire (28 mai 1937).

Dominique Arot parle de Mauriac et la musique, sujet de sa thèse. Vidéo réalisée par la librairie Mollat :