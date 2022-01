Archive ! Franz Schubert par Jacques Drillon (prod. Mildred Clary, 1997)

Retour en 1997. Jacques Drillon (1954-2021) était invité par Mildred Clary pour parler de Franz Schubert à l'occasion de la réédition de son livre "Schubert et l'infini - à l'horizon, le désert" (sept. 1996, Actes Sud)

Bienvenue dans les Trésors de France Musique ! Nous allons entendre parler de Franz Schubert dans l’émission d’aujourd’hui. Nous sommes le 27 février 1997 : Mildred Clary profite de la réédition récente du livre Schubert et l’infini - à l’horizon le désert chez Actes Sud pour s’entretenir avec l’auteur : Jacques Drillon. Et si Jacques Drillon paraît extraordinairement vif au micro, enthousiaste et précis, c’est parce qu’il était, jusqu’à son décès en 2021, sur tous les fronts de la vie culturelle française, à la fois à la radio et dans les revues, et… non pas en tant que journaliste un peu touche à tout mais en tant qu’artiste, absolument conscient des enjeux du geste créateur. Il connaît ses sujets non par la biographie ou par une connaissance superficielle et discographique de la musique, mais par une connaissance profonde, philosophique et analytique des partitions. Bonne écoute !

Avec la voix de Michel Derville.