Le vif de La voix, Hugues Cuenod : Notes sur 80 ans : Une archive de 1982

En juin 1982, quelques jours avant de son 80 ème anniversaire, le ténor Hugues Cuénod ouvrait les portes de sa maison de Vevey en Suisse, aux producteurs Rémy Stricker et Jérôme Spycket pour une série d’entretiens. Hugues Cuénod nous parle aujourd'hui de sa carrière et la variété de son répertoire

"Je suis persuadé que je suis sorti de mon enfance à un âge d’adulte, mais je suis retombé dans la seconde enfance très vite…."

Programmation musicale

Claudio Monteverdi

L'Incoronazione di Poppea SV 308 : Hor che seneca e morto (Acte II)

Richard Lewis, ténor

Hugues Cuenod, ténor

Philharmonia Orchestra, dir. John Pritchard

Robert Schumann

Dichterliebe op 48

Hugues Cuénod, ténor

Pianiste non identifié

(Enreg en 1934)

Negro spiritual

When the Stars Begin to Fall

Hugues Cuenod, ténor

(Enreg RF 1982)

Marcel Delannoy

Philipine : complainte de l'homme-serpent

Hugues Cuenod, ténor

Orchestre dirigé par Maurice Jaubert

Louis Nicolas Clérambault

7 fables de La Fontaine : L’hypocrite reclus

Hugues Cuenod, ténor

Albert Fuller, clavecin

Franz Schubert

Der Jüngling an der Quelle D 300

Hugues Cuenod, ténor

David Garvey, piano

Claudio Monteverdi

Gira ilnemicoinsidioso Amore

Hugues Cuenod, ténor

Eric tappy, ténor

Christiane Jacottet, clavecin

Frank Martin

Berceuse

Hugues Cuenod, ténor

Maria Martin, luth

Nikita Magaloff, piano

Jacques Offenbach

Les Contes d'Hoffmann : Barcarolle

Jeanne Dusseau et Nancy Evans

Chœur et orchestre Sadler's Wells, dir. Warwick Braithwaite

Igor Stravinsky

The Rake’s Progress (Extrait)

Hugues Cuenod, ténor

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan, dir. Igor Stravinsky

Johannes Brahms

Lieberslieder walzer op 52 no 6

Marie-Blanche de Polignac, soprano

Irène Kedroff, alto

Nathalie Kedroff, soprano

Hugues Cuenod, ténor

Doda Conrad, basse

Nadia Boulanger, piano

Dinu Lipatti, piano

W.A Mozart

Sonate en ré majeur pour deux pianos K 448 : Molto allegro

Murray Perahia et Radu Lupu, pianos

John Stepan Zamecnik

Polly

Jean Wiéner et Clément Doucet, pianos

Mireille/ Jean Nohain

27, rue des acacias

Mireille, chant

Georges Tabet, piano

Claudio Monteverdi

L'Incoronazione di Poppea SV 308 : Hor che seneca e morto (Acte II)

Richard Lewis, ténor Hugues Cuenod, ténor

Philharmonia Orchestra, dir. John Pritchard

Complément de programme

Gabriel Fauré

3 mélodies op 8 : Au bord de l'eau op 8 n°1

Hugues Cuenod, ténor

Martin Isepp, piano