Le programme idéal de Claude Carrière : Une archive de 1992 (R)

Le pianiste, producteur de radio, et fondateur du "Jazz Club" Claude Carrière confiait à Hélène Pierrakos ses amours musicales, découvertes à l'adolescence, qui furent déterminantes et fondatrices pour le reste de sa vie. Au programme : Duke Ellington, Samson François et Ravel, Bartók, Art Tatum…

Claude Carrière dans les studios de France Musique en 1989 , © Radio France / Roger Picard