Archive ! Récital d'Yvonne Lefébure (Bach/Vivaldi, Dukas/Rameau, Schubert et Ravel, 1961)

Récital d'Yvonne Lefébure aujourd'hui, avec au programme Bach/Vivaldi, Dukas/Rameau, Schubert et Ravel. C'est l'occasion d'entendre Maurice Ravel joué par une interprète qui a travaillé avec lui.

Aujourd’hui, direction 1961 pour un récital de piano donné par Yvonne Lefébure en la salle Erard de la RTF. Je vais laisser Guy Erismann brosser son portrait, mais avant lui je voudrais quand même compléter a priori ses mots plus poétiques que biographiques, en disant que Yvonne Lefébure en 1961 avait 63 ans, elle a vécu une longue vie, de 1898 à 1986. Elle était à elle-même un trait d’union entre les pianistes du XIXe siècle et du XXe siècle puisqu’elle a été l’élève d’Alfred Cortot, elle a été une interprète aimée par Fauré, Ravel et Dukas, elle a joué sous la direction de Furtwängler, Boult et Markevitch, avant d’être la professeur des regrettés Samson François et Dinu Lipatti et du encore très actif Michaël Levinas.

C’est réellement un trésor du XXe siècle que nous allons écouter dans cette émission, et c’est d’autant plus un trésor que nous entendons Yvonne Lefébure dans son élément : le concert, qu’elle trouvait moins froid que le disque. Bonne écoute !

Lien vers l'intégrale discographique parue chez Solyvonnstice