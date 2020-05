Fin connaisseur du romantisme allemand et de Schumann, l'écrivain et académicien Marcel Brion analyse le journal intime de Robert et Clara Schumann dont il a signé la préface. Il était l'invité de la productrice Claude Maupomé en mars 1977...

Le journal de Robert et Clara Schumann, avec l'écrivain Marcel Brion : Une archive de 1977 (2ème partie), © Getty / Universal History Archive / Contributeur