"Le jazz est un roman", Une journée particulière avec Ella Fitzgerald ; prod. Alain Gerber (1999)

En 1999, tous les soirs à 18h, Alain Gerber produisait "Le Jazz est un Roman", une heure d’émission quotidienne qui nous emmenait dans la vie des grands maîtres du jazz. Le 13 septembre 1999, c’est Ella Fitzgerald qui était à l’honneur.

Bienvenue dans les Trésors de France Musique. Nous sommes au soir du 13 septembre 1999. A cette époque, tous les soirs à 18h, Alain Gerber produisait Le Jazz est un Roman, une heure d’émission quotidienne qui nous emmenait dans la vie des grands maîtres du jazz, au fil d’une plume extrêmement poétique, variée, émaillée par le vocabulaire éraillé, gouailleur et idiomatique des grandes gueules du saxophone, du micro et de la trompette : Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan et autres Miles Davis.

Ce soir-là, c’est Ella Fitzgerald qui était à l’honneur. Bonne écoute !