"Le feuilleton de France Musique" : Liszt (10/10) ; prod. Robert Arnaut (1994)

Dans ce dernier épisode, l’abbé Liszt revient à Weimar, il est prêt à partager ses vieux jours entre la composition et la lecture de son bréviaire, mais il ne s'assoit pas sereinement à son bureau : il ne se sent pas très aimé...

Bienvenue dans les Trésors de France Musique ! C’est déjà la fin de deux semaines passées avec Franz Liszt, à examiner plutôt en détail son parcours aussi biographique que spirituel et musical, grâce à une narration efficace et historique, aussi romancée que précise factuellement.

Robert Arnaut nous propose donc ce dernier épisode diffusé le 23 janvier 1994. L’abbé Liszt revient à Weimar, il est prêt à partager ses vieux jours entre la composition et la lecture de son bréviaire, mais il ne s'assoit pas sereinement à son bureau. Il ne se sent pas très aimé : par les catholiques pour une musique qui ne l’est pas assez, par les protestants qui sentent sa musique trop catholique et par les francs-maçons qui trouvent sa musique trop cléricale. Il est à la fois trop conservateur et trop progressiste. Une chose est sûre, il continue à être attendu partout en Europe. Bonne écoute !