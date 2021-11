"Le feuilleton de France Musique" (1993) : la vie de Franz Liszt (8/10)

Liszt est élevé au rang de confrater par les Franciscains de Weimar, sa relation avec Richard Wagner, sa liaison avec son élève Agnes Street-Klindworth et la jalousie de Caroline de Saint-Cricq, le tout évoqué en quelques minutes, fait de cet épisode un des volets les plus passionnants de la série.

Bienvenue dans les Trésors de France Musique ! Aujourd’hui : 8e épisode du Feuilleton de France Musique consacré à Franz Liszt par Robert Arnaut en 1993. Dans l’épisode précédent, Franz Liszt n’allait pas très bien : il n’est plus avec Marie d’Agoult, et il se pose des questions sur son existence de virtuose errant. Ce 8e épisode, plus souriant, ou tout du moins plus actif, commence en 1856, avec l’inauguration de la basilique de Gran en Hongrie, cérémonie pour laquelle il doit composer une messe : cette messe, son élévation au titre de confrater par les Franciscains du couvent de Weimar, sa relation avec Richard Wagner, sa liaison avec son élève Agnes Street-Klindworth et la jalousie de Caroline de Saint-Cricq, le tout évoqué en quelques minutes, fait de cet épisode un des volets les plus passionnants de la série. Bonne écoute !