"Le feuilleton de France Musique" (1994) : la vie de Franz Liszt (7/10)

Dans ce septième épisode, les cendres retombent après la séparation entre Marie d’Agoult et Franz Liszt. Liszt ne sait plus s’il est concertiste, virtuose errant ou héros national magyar aux allures de personnage de Byron.

Le Feuilleton de France Musique : Franz Liszt (prod. Robert Arnaut, 1993/1994) (7/10)

Bienvenue dans les Trésors de France Musique ! Nous avons commencé hier notre deuxième et dernière semaine de diffusion du Feuilleton que France Musique avait consacré à Franz Liszt en 1993 et 1994, sous la direction de Robert Arnaut. Il avait préparé une fiction radiophonique impeccable, en 10 épisodes, avec des comédiens et des bruiteurs, et à ses côtés une vedette du piano qui avait accepté de se prêter au jeu de l’improvisation dans le style de Liszt : Gérard Parmentier, l’accompagnateur dans le monde entier de Pavarotti, Raimondi, Kiri te Kanawa, Christa Ludwig ou encore William Christie et Jean-Claude Malgoire.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Dans ce septième épisode, les cendres retombent après la séparation entre Marie d’Agoult et Franz Liszt, qui lui-même ne sait plus s’il est un concertiste, virtuose errant ou un héros national magyar aux allures de personnage de Byron. Bonne écoute !