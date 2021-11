"Le feuilleton de France Musique" : la vie de Franz Liszt, 1994 (9/10)

Nous approchons de la fin ! Maintenant, Liszt doit quitter son Altenburg pour rejoindre et épouser enfin Caroline de Saint-Cricq. Mais c’est sans compter une missive urgente du Vatican...

Bienvenue dans les Trésors de France Musique ! Nous approchons tout doucement de la fin de notre deuxième et dernière semaine consacrée à Franz Liszt, 10 épisodes d’une fiction radiophonique dirigée, narrée et transcendée par le talent de Robert Arnaut qui s’était fait ses armes dans l’émission

"L’Oreille en Coin" sur France Inter. Nous avons vu sous nos oreilles et à l’ombre du piano

extraordinaire de Gérard Parmentier, mûrir Franz Liszt : il est devenu amoureux, encore et encore, son statut de vedette internationale le lasse, et il trouve son refuge spirituel auprès des franciscains de la petite ville de Weimar. Maintenant, il doit quitter son Altenburg pour rejoindre et épouser enfin

Caroline de Saint-Cricq. Mais c’est sans compter une missive urgente du Vatican. Bonne écoute...