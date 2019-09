Le "Domaine privé" de Rolf Liebermann : Une archive de 1995 (4 ème partie)

Dalí veut diriger les répétitions de Don Quichotte par téléphone et réclame la présence de 30 moutons sur la scène de l’Opéra Garnier…

Parmi ses collaborations avec de célèbres artistes-peintres pour l’opéra, Rolf Liebermann se souvient de sa rencontre avec Salvador Dalí à qui il avait proposé de faire les décors du Don Quichotte de Massenet pour la saison 1973/1974 de l’Opéra de Paris.

Dalí accepte tout de suite, à condition de signer aussi la mise en scène. Un peu réticent, Rolf Liebermann accède à sa demande mais l’artiste impose des conditions de travail de plus en plus irréalistes. Il veut diriger les répétitions par téléphone et réclame la présence de 30 moutons sur la scène de l’Opéra Garnier…Finalement, la mise en scène de Don Quichotte par Salvador Dali n’aura pas lieu, et Peter Ustinov, appelé à la rescousse, ne réussira pas à sauver le spectacle…

