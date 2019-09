Le "Domaine privé" de Rolf Liebermann : Une archive de 1995 (2 ème partie)

Dans les années 90, François Serrette, producteur à France Musique lançait une nouvelle émission intitulée « Domaine privé ». A son micro, des musiciens et des mélomanes de tous horizons se confiaient à lui et partageaient leur programmation musicale. Parmi ses invités, le directeur d’opéra et compositeur Rolf Lieberman. De leur rencontre, naîtront 20 émissions diffusées au cours de la saison 1995/1996.

Dans cette deuxième émission, Rolf Liebermann raconte la tentative de collaboration malheureuse entre le peintre Marc Chagall et Igor Stravinsky pour les décors de son oeuvre Le Déluge, créée en 1963 à l'Opéra de Hambourg...

Programmation musicale

Igor Stravinsky

L'oiseau de feu (ext)

Orchestre symphonique de Londres, dir. Neeme Jarvi

33T Chandos ABRD 1418)

Igor Stravinsky

Le Déluge (ext)

Chœur et orchestre de la Columbia, dir. Robert Craft

Sebastian Cabott et Laurence Harvey, diction

33 T CBS 74 069

Igor Stravinsky

Apollon Musagète (ext)

Orchestre symphonique de Birmingham, dir. Simon Rattle

EMI 7496362