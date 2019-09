Le "Domaine privé" de Rolf Liebermann : Une archive de 1995 (1ère partie)

"Stravinsky était un mélange étrange d’avarie et de grande seigneurie…"Rolf Liebermann

Dans les années 90, François Serrette, producteur à France Musique lançait une nouvelle émission intitulée « Domaine privé ». A son micro, des musiciens et des mélomanes de tous horizons se confiaient à lui et partageaient leur programmation musicale. Parmi ses invités, le directeur d’opéra et compositeur Rolf Lieberman. De leur rencontre, naîtront 20 émissions diffusées au cours de la saison 1995/1996. Dans ce premier opus, Rolf Liebermann se souvient de sa rencontre avec Igor Stravinsky en 1951 à la Fenice de Venise, pour la création de son opéra The Rake's Progress...

Programmation musicale

Igor Stravinsky

The Rake’s progress: Ext Acte III

Chœur et Orchestre du London Sinfonietta, dir. Chaillly

Decca 411 644-2

Igor Stravinsky

Threni : De elegia tertia

Schola Cantorum de New-York, dir. Hugh Ross

Columbia Symphony Orchestra, dir. Igor Stravinsky

Sony Classical 88875026162-21

Igor Stravinsky

3 mouvements de Petrouchka : Danse russe - Chez Petrouchka

Maurizio Pollini, piano

DGG 419202-2