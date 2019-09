"Le Concert égoïste" de Xavier Darasse, une archive de 1978

« On pourrait faire l'éloge de la main, j’ai le souvenir que la musique c’est un toucher, je me souviens encore de ce que peut être une touche d'ivoire sous la main et la façon d'appréhender ces touches inertes faites d’os, que la main par sa sensibilité arrive à rendre ce qui serait rendu plus facilement par la langue ou par la bouche… »Xavier Darasse*