Le Concert égoïste de Serge Lifar, une archive de 1977 (2ème partie)

Deuxième partie de l'entretien qu'avait accordé Serge Lifar à Claude Maupomé en 1977. Il poursuit l’évocation de sa carrière de danseur et de chorégraphe et se remémore des souvenirs avec Nijinski et Balanchine…

Serge Lifar Place de la Concorde en 1937 , © Getty / Keystone-France/Gamma-Keystone