Le Concert égoïste de Michel Piccoli : Une archive de 1975 (2ème partie)

Sur le tournage d’un film de Philippe de Broca (« La Poudre d'escampette »), nous avons vécu un mois aux portes du désert à Erfoud, et pendant vingt jours, tous les matins à six heures, pour me réveiller, j’écoutais « Le Sacre du printemps » (l’adoration de la terre), en regardant le soleil se lever sur le désert. C’était vraiment mon concert égoïste !