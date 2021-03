Le Concert égoïste de Michel Piccoli : Une archive de 1975 (1ère partie)

"La grande chance qu’ont les interprètes musiciens par rapport aux interprètes comédiens, et je le regrette, c’est que les musiciens peuvent travailler seuls sept heures par jour. Nous, les comédiens, ne pouvons pas nous exercer, puisque notre instrument c’est nous-même … Nous ne pouvons pas nous mettre devant une glace et faire nos grimaces ou nous faire plaisir en disant "Hamlet", ce n’est pas possible …"