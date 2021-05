« Le Concert égoïste » de Michel Bouquet : Une archive de 1977 (1ère partie)

Invité de Claude Maupomé, Michel Bouquet avait entièrement consacré sa programmation musicale à Mozart. Dans cette 1ère partie, le comédien confie le rôle primordial que joue le compositeur dans sa vie. Il sera aussi question de théâtre, et du talent de dramaturge de Mozart...

"Mozart ne parle jamais de lui. Ce qui me frappe chez lui, c’est qu’il ne fait que de la musique.

Les musiciens ont parfois tendance à faire du roman, de la psychologie ou de la psychanalyse avec leur musique…Mozart, lui, ne fait que de la musique....Comme Shakespeare, Mozart est un prodigieux dramaturge, il voit tous les personnages de l’humain : les êtres innocents et coupables… Derrière cette musique toute simple de la réalité organique des êtres qui sont présents, il y a le monde entier, tous les êtres humains depuis que le monde est monde...L’âme de Mozart est l’âme d’un être aussi fragile que cet oiseau en cage qu’il avait dans sa chambre et qu’il regardait constamment. Il voudrait sortir de son corps, s’en aller, aimer la terre entière sans y parvenir, il se brise et écrit pour dire qu’il est en train de se briser les ailes… "

Programmation musicale

W.A Mozart

Divertimento n°17 en ré majeur K 334 (Extrait)

Academy of St martin in the Fields, dir. Neville Marriner

W.A Mozart

Symphonie n°26 en mi bémol majeur K 184

Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam, dir. Josef Krips

W.A Mozart

Danse allemande en ré majeur K 571 n°6

Ensemble Mozart de Vienne, dir.Willi Boskovsky

W.A Mozart

Laut verkündeunsrefreude K 623

Werner Krenn, ténor

Tom Krause, baryton

Chœur du Festival d'Edimbourg, dir. Arthur Oldham

Orchestre symphonique de Londres, dir. Istvan Kertesz

W.A Mozart

Fantaisie en ut mineur K 475

Claudio Arrau, piano