Le Concert égoïste de Lorin Maazel : Une archive de 1977 (2ème partie)

Suite du programme musical choisi par le chef d'orchestre Lorin Maazel, qu'il commentait au micro de Claude Maupomé. « Des choix sentimentaux », comme il le confiait à Claude Maupomé : Puccini, Kreisler, Ravel, Gershwin, Armstrong, Mozart, Dvořák, et Prokofiev.

"Le plus important pour moi dans la vie, c’est l’espoir, et être toujours sensible aux évènements de la vie et de l’âme..."

Giacomo PucciniTosca : Acte I (Extrait)

Maria Callas, soprano

Tito Gobbi, baryton

Orchestre et Chœur de la Scala de Milan, dir. Victor de Sabata

Fritz Kreisler

Tambourin chinois

Fritz Kreisler, violon

Carl Lamson, piano

Maurice Ravel

L’enfant et les Sortilèges : 1er tableau (Extrait)

Michel Sénéchal, ténor (La théière)

Jeanine Collard, contralto (La tasse chinoise)

Maîtrise de la RTF

Orchestre national de la RTF, dir. Lorin Maazel

George Gershwin

Porgy and Bess

There's a boat dat'sleavin' soon for New-York

Louis Armstrong, chant et trompette

W.A Mozart

Concerto n°3 en sol maj : 1er mvt

Lorin Maazel, violon

English chamber Orchestra, dir. Lorin Maazel

Antonín Dvořák

Symphonie n°8 : 3ème mvt

Orchestre de Cleveland, dir. George Szell

Serge Prokofiev _Romeo et Juliette : La mort de Tybalt (_Acte II)

Orchestre de Cleveland dir. Lorin Maazel