« Le Concert égoïste » de Léo Ferré (2e partie) : Une archive de 1975 (R)

Suite de l’entretien que Léo Ferré avait accordé à Claude Maupomé en novembre 1975. Léo Ferré commente un programme musical qu’il a choisi : "Pelléas et Mélisande" de Claude Debussy, le "Concerto n°2 pour violon" de Béla Bartók, et "Wozzeck" d’Alban Berg.

En novembre 1975, Léo Ferré réalise son rêve en dirigeant les musiciens de l’Orchestre Pasdeloup sur la scène du Palais des Congrès pour une série de concerts dans un programme où se mêlaient des œuvres du répertoire classique et ses propres chansons …A cette occasion, Claude Maupomé le recevait sur les ondes de France Musique pour son émission « Le Concert égoïste »

"Pour bien jouer, il faut se prendre pour l’autre, je dis aux instrumentistes : « Si vous n’êtes pas Beethoven vous ne pouvez pas jouer Beethoven, ça lui ferait très plaisir que vous vous preniez pour lui en jouant...»

Je débute à la direction d’orchestre, j’ai encore beaucoup à apprendre, surtout quant à la lucidité. Je me laisse parfois emporter, or, il faut être très clair, il faut que le mouvement soit donné d’une façon précise et définitive, car même si les musiciens jouent passionnément, il faut que tout soit en mesure. J’apprends tous les jours…"

Rediffusion de l'émission du 29 septembre 2020

