Le Concert Egoïste de Gisèle Halimi : Une archive de 1976 (2ème partie)

Claude Maupomé accueillait à son micro en 1976 Gisèle Halimi, avocate, écrivaine et grande figure du féminisme. Au programme de son "Concert égoïste" : Le Requiem et La Flûte enchantée de Mozart, la Sonate Arpeggione de Schubert et le Triple Concerto de Beethoven ...

Gisèle Halimi en 1972, avec Marie-Claire Chevalier accusée au « procès de Bobigny », pour un avortement illégal, © Getty / Michel Artault/Apis/Sygma/Sygma