Le Concert Egoïste de Gisèle Halimi : Une archive de 1976 (2ème partie)

Suite du "Concert égoïste" de Gisèle Halimi. Au micro de Claude Maupomé, l'avocate commentait son programme musical, et évoquait son engagement pour la cause des femmes, contre l'injustice et la peine de mort. Au programme, Edvard Grieg, Gustav Mahler, Francesca Solleville, Jean Genet, Luigi Nono...

Gisèle Halimi en 1972, avec Marie-Claire Chevalier accusée au « procès de Bobigny », pour un avortement illégal, © Getty / Michel Artault/Apis/Sygma/Sygma