Le Concert égoïste de Giorgio Strehler : Une archive de 1976 (2ème partie)

Dans la deuxième partie de cette émission, le metteur en scène Giorgio Strehler évoquait au micro de Claude Maupomé, l’opéra mozartien, et, plus largement, son expérience de metteur en scène lyrique partagée avec les plus grands chefs d’orchestre du XXe siècle…

Giorgio Strehler dans les années 60 , © Getty / Marka/Universal Images Group