"Le Concert égoïste" de Claude Sautet : Une archive de 1976 (2ème partie)

"Autant je pense que mes films obéissent à des mouvements musicaux, autant la musique dans le film n’est pas un élément majeur, la musique ne peut pas avoir plus d’importance que la prise de vue, que la lumière, les décors, les cadrages, elle en fait partit de façon intégrante.

La musique dans le cinéma peut rarement dépasser réellement la valeur de la photographie, la valeur plastique du film lui-même, c’est la raison pour laquelle je travaille toujours avec Philippe Sarde, car il a cette espèce de modestie et de discipline à ne faire que de la musique de film, c’est très précis…"Claude Sautet

Programmation musicale

(Disques vinyles 33 tours)

Joe Primrose

Saint James’sInfirmary

Louis Armstrong (trompette), Jimmy Strong (clarinette)

Don Redman (clarinette et saxophone alto)

Fred Robinson (trombone), Earl Hines (piano)

Mancy Cara (banjo), Zutty Singleton (batterie)



Sydney Bechet

Really the blues

Sydney Bechet, clarinette

Tommy Ladnier and his Orchestra

Miles Davis

So What

Miles Davis (trompette), Julian Adderley (saxophone alto)

John Coltraine (saxophone tenor), Bill Evans (piano)

Paul Chambers (contrebasse), James Cobb (batterie)

Claude Debussy

La cathédrale engloutie

Noel Lee, piano

Erik Satie

Gymnopédie n°1

Jean-Joël Barbier, piano

Erik Satie (orch. Claude Debussy)

Gymnopédie n°1

Orchestre Philharmonique Royal de Londres, dir. Philippe Entremont

Maurice Ravel

Concerto pour la main gauche

Philippe Entremont, piano

Orchestre de Cleveland, dir. Pierre Boulez

Jacques Lanzmann /Anne Segalen /Jacques Dutronc

Il est 5 heures, Paris s’éveille

Jacques Dutronc, chant

Roger Bourdin, flûte